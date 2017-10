Pentagon ocenia dostawy rosyjskiej broni na Filipiny

Stenogram jego rozmowy z dziennikarzami został zamieszczony na stronie Departamentu Obrony. „Nie przywiązuję do tego dużej wagi. Wiem, że przyjechało ileś tirów, by pomóc państwu walczącemu z terrorystami. Jest to suwerenna decyzja Filipin” — powiedział Mattis.

Sekretarz poinformował o „otwartym i ciepłym spotkaniu” z prezydentem Filipin Rodrigo Duterte, podczas którego została omówiona kwestia współpracy wojskowej i walki z terroryzmem.

Dostawy rosyjskiej broni dla Filipin

© Zdjęcie: Public Domain Pentagon o problemach z F-35

Wczoraj Rosja przekazała Filipinom partię wyrobów o przeznaczeniu wojskowym, w tym broń strzelecką, amunicję i pojazdy wojskowe. Ceremonia z udziałem Duterte i ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu odbyła się w porcie w Manili na pokładzie dużego okrętu do zwalczania łodzi podwodnych Floty Pacyfiku „Admirał Pantielejew”.

Wcześniej Filipiny obok Brunei jako jedyne w regionie Azji i Pacyfiku nigdy nie kupowały rosyjskiej broni. Po dojściu do władzy Duterte Manila zaczęła aktywnie nawiązywać kontakty z Moskwą w tej sferze i mówić o prawdopodobnym zaprzestaniu współpracy z USA.

Alternatywa dla Waszyngtonu

Zdaniem redaktora naczelnego czasopisma „Arsenał Ojczyzny” Wiktora Murachowskiego rozpoczęcie współpracy wojskowo-technicznej z Filipinami jest poważnym osiągnięciem, ponieważ do tej pory na rynku broni tego państwa dominował jej główny sojusznik wojskowy USA. Manila interesuje się szerokim asortymentem zestawów rakietowych i sprzętu morskiego, aczkolwiek w najbliższym czasie nie będzie ją stać na duże kontrakty.

© AFP 2017/ Olivier Douliery Reagan: Trump jest zagrożeniem dla całego świata

„Najprawdopodobniej zainteresowaniem będą się cieszyły przeciwpancerne zestawy rakietowe oraz lekkie przeciwlotnicze systemy rakietowe typu Kornet-EM i Igła. Sytuacja z flotą jest bardziej złożona, ponieważ jest to droższy sprzęt. Prawdopodobnie nasza współpraca ograniczy się do dostaw kutrów i małych okrętów rakietowych” — powiedział ekspert.

Politolog wojskowy, kierownik Katedry Politologii i Socjologii Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G.W. Plechanowa Andriej Koszkin wiąże zainteresowanie Manili rosyjską bronią z możliwością równoprawnej współpracy.

„Filipińczykom bardzo podoba się, że z Rosją po prostu realizują transakcje zakupu broni i sprzętu bojowego. USA natomiast wymagały od nich pokory i działań w interesie Waszyngtonu. Rodrigo Duterte to się nie podoba. Chciałby konstruktywnej równoprawnej współpracy” — powiedział Koszkin na antenie radia Sputnik.