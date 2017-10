Kto z Rosji trafi na „czarną listę" USA?

© AP Photo/ Julie Jacobson Tillerson: Rosja narusza zobowiązania dotyczące nierozprzestrzeniania broni

„Sekretarz stanu Rex Tillerson upoważnił Departament Stanu do wydania wykazu społeczności (Kongresowi — red.), w którym zostaną określone osoby fizyczne i organizacje, które są częścią lub działają w imieniu sektora obronnego lub wywiadu rosyjskiego rządu. Sekretarz stanu podpisał go i zostanie on (wykaz) przekazany na Wzgórze Kapitolińskie (do Kongresu USA — red.)” — powiedziała Nauert na briefingu.

Wykaz Departamentu Stanu nie oznacza automatycznego nałożenia sankcji, ale jest propozycją resortu w celu identyfikacji osób i organizacji, wobec których należy nałożyć sankcje.

Odpowiadając na pytanie, czy strona rosyjska zostanie poinformowana o nowej liście, Nauert odpowiedziała, że „nie wie”. Na razie dana lista jest zamknięta dla opinii publicznej. Departament Stanu nie odpowiedział, kiedy zostanie opublikowana.