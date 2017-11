Dość rozgrywek wokół irańskiej transakcji jądrowej

„Najwyższy czas, by zaprzestać rozgrywek wokół porozumienia nuklearnego z Iranem. Jest takie powiedzenie — nie psuj to, co działa… Apelujemy do zdrowego rozsądku, powinniśmy w dalszym ciągu pracować nad tym, co trzeba zrobić w ramach JCPOA (Wspólnego Wszechstronnego Planu Działań — red)" — oznajmił Riabkow na antenie telewizji RT.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Posiedzenie w Radzie Federacji ws. blokady reklam na kontach RT i Sputnik w Twitterze

Według słów dyplomaty Rosja będzie w dalszym ciągu wywiązywać się z zobowiązań w ramach JCPOA. „Zajmujemy się implementacją JCPOA w nurcie, w którym powinniśmy. Wywozimy zużyte paliwo z Buszer, będziemy robić to samo w stosunku do dwóch nowych elektrowni atomowych, wczoraj odbyła się ceremonia wmurowania kamieni węgielnych pod ich budowę. Poza tym zajmiemy się rekonfiguracją obiektu w Fordo, by ruszyła tam produkcja stabilnych izotopów. Z praktycznego punktu widzenia będziemy robić wszystko do promowania odpowiedniego poziomu współpracy pokojowej z Iranem w tej sferze" — powiedział Riabkow.

Podkreślił, że z politycznego punktu widzenia Rosja będzie „domagać się, by wszystkie sporne kwestie były rozstrzygane w ramach wspólnej komisji”.