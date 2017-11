Malwiny - idealny światowy poligon do testów broni?

„Chodzi o militaryzację Atlantyku Południowego, który imperium (Wielka Brytania) wykorzystuje do przejęcia zasobów naturalnych, węglowodorów i zapewnienia sobie dostępu do kontynentu antarktycznego. Malwiny są do tego idealną enklawą strategiczną. To co się tam dzieje wpływa na cały region" — oznajmił Alonso.

Argentyńskie władze 26 października wręczyły ambasadzie Wielkiej Brytanii w Buenos Aires notę protestacyjną w związku z ćwiczeniami wojskowymi zaplanowanymi na 30 października — 3 listopada, w których uczestniczy 1500 brytyjskich wojskowych znajdujących się na wyspach.

W komunikacie czytamy, że „ Wielka Brytania lekceważy rezolucje ONZ i innych organów międzynarodowych, które wzywają obie strony do wznowienia rozmów w celu znalezienia pokojowego i ostatecznego rozwiązania sporu o suwerenności oraz powstrzymania się przed jednostronnymi działaniami na terytorium i akwenie będącym przedmiotem sporu".

Ernesto Alonso podkreślił, że Wielka Brytania regularnie przeprowadza ćwiczenia w trybie jednostronnym.

„Nie licząc jednego konkretnego oświadczenia, argentyński rząd zajął niefortunne stanowisko. Rząd chce, by nasze siły zbrojne uczestniczyły we wspólnych ćwiczeniach wojskowych z siłami okupacyjnymi. Odbiło się to w umowie (Foradori-Duncan) odbiegającej od historycznej doktryny, z którą Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny pracowało nad tą kwestią. W ten sposób pokazuje swoje stanowisko popierające brytyjskie interesy" — powiedział weteran.

We wrześniu 2016 roku podpisano umowę o współpracy między Argentyną i Wielką Brytanią znaną jako Foradori-Duncan. Argentyński rząd zdecydował się na ustępstwa komercyjne wobec Londynu, wznowił loty z kontynentu na wyspy i zgodził się na wspólny rozwój rybołówstwa i wydobycie węglowodorów w morskiej strefie konfliktu. To porozumienie ostro skrytykowała opozycja i byli weterani Malwin.

Alonso wyjaśnił, że Malwiny o powierzchni około 12 000 km2 są „idealnym poligonem” do testowania najnowszych technologii zbrojeń światowych.

„Biorąc pod uwagę niewielkie zaludnienie (około 3000 mieszkańców), szkolenia brytyjskich sił zbrojnych nie zakłócają życia mieszkańców, co pozwala na przeprowadzanie testów zarówno broni konwencjonalnej, jak i skomplikowanych urządzeń rozpoznawczych i wynalazków wojskowego sektora naukowo-technicznego, włącznie z programem HAARP do badania zmian klimatu” — podkreślił.

Chodzi o amerykański Program HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program). Jego celem jest badanie jonosfery i rozwój systemów obrony przeciwlotniczej i antybalistycznej. Ten program został ostro skrytykowany, ponieważ pod płaszczykiem badań nad zjawiskami przyrodniczymi mogą kryć się cele wojskowe.

Malwiny zwane przez Wielką Brytanię Falklandami są przedmiotem dawnego sporu między Argentyną i Wielką Brytanią, który w 1982 roku doprowadził do konfliktu zbrojnego, w którym zginęło 649 Argentyńczyków i 255 Brytyjczyków. W 72-dniowej wojnie Wielka Brytania odniosła zwycięstwo.