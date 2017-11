Korea Północna straszy czymś, czego nie ma?

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump uruchomił proces likwidacji zielonej karty w USA

Rosja nie ma potwierdzenia, że Korea Północna posiada rakiety z jądrową głowicą bojową, które mogą dosięgnąć kontynentalnej części USA. Poinformowała o tym rosyjska delegacja na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. „Potwierdzenia nie ma” — powiedziało dziennikarzom źródło w delegacji na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Według niego Pjongjang chciałby, „by wszyscy tak myśleli”, między innymi „po to, by nie zostali zaatakowani”.

„Jeśli ktoś ich zaatakuje, <…> będzie to ogromny problem absolutnie dla wszystkich” — powiedziało źródło.

„Są podstawy by uważać, że jednak nikt na nich nie napadnie. Ponieważ ma dookoła siebie Chiny i Rosję. Nie chcemy, by tak się działo, ale również nie chcemy, by Korea Północna rozwijała swój program rakietowo-jądrowy” — podkreśliło źródło dyplomatyczne.

Wcześniej szef Pentagonu James Mattis oznajmił, że wzrosło zagrożenie nie strony Korei Północnej z powodu testów balistycznych i nuklearnych. Podkreślił, że każde użycie przez Pjongjang broni masowego rażenia spotka się ze zmasowaną odpowiedzią wojskową ze strony USA.

© Sputnik. Ilia Pitaliew Niebezpieczna gra z Koreą Północną

Konfrontacja Pjongjangu i Waszyngtonu zaostrzyła się po manewrach USA i Korei Południowej mających na celu przećwiczenie ataku na KRLD w przypadku wojny. Jednocześnie Korea Północna zagroziła, że przeprowadzi atak jądrowy na wyspę Guam, na której znajduje się amerykańska baza wojskowa.

Rosja i Chiny zaproponowały Korei Północnej ogłoszenie moratorium na testy nuklearne i rakietowe, a Korei Południowej i USA — by powstrzymały się przed ćwiczeniami w regionie. Waszyngton zlekceważył tę inicjatywę.