Francja ma wiadomość dla Rosji

Specjalny przedstawiciel Francji do spraw relacji z Rosją przyleci do Moskwy. Napływają doniesienia, że Jean-Pierre Chevenman odwiedzi stolicę w dniach od 6 do 9 listopada i przeprowadzi tam szereg spotkań, w tym także z oficjelami. To oczywiste, że ma on do wypełnienia pewną misję.