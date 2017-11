Trump chce spotkać się z Kim Dzong Unem

© Sputnik. Yuriy Abramochkin Tajna radziecka broń może obronić Rosję przed USA

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że jest gotowy do osobistego spotkania i rozmowy z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem. Powiedział o tym w wywiadzie dla programu Full Measure. Wywiad z amerykańskim prezydentem został nagrany przed rozpoczęciem się jego azjatyckiego tournée. Trump podkreślił, że spotyka się z „różnymi ludźmi z różnych krajów”.

„Jestem gotowy usiąść i porozmawiać ze wszystkimi, jeśli uznam to za potrzebne. Nie sądzę, że jest to oznaka słabości czy siły. Uważam, że prowadzenie rozmów z ludźmi nie jest czymś złym. Dlatego oczywiście jestem na to otwarty (na dialog z Kim Dzong Unem — gazeta.ru). Zobaczymy. Moim zdaniem na to jeszcze nie czas” — oznajmił Trump.

Wcześniej media poinformowały, że USA obawiają się prowokacji ze strony KRLD podczas azjatyckiego tournée Trumpa.