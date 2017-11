Krym poparł anulowanie dokumentów z 1954 r. o przekazaniu półwyspu Ukrainie

Wcześniej członek Komisji ds. WNP i Kontaktów z Rodakami Dumy Państwowej Konstantin Zatulin oznajmił, że Rosja jako następczyni Związku Radzieckiego powinna anulować akta z 1954 roku, zgodnie z którymi obwód krymski został przekazany Ukraińskiej SRR. Jego zdaniem położy to kres spekulacjom o tym, że Rosjanie „zabrali komuś ziemię i morze”.

© Sputnik. Jewgienij Biatow ŁRL: Ukraina nie ma prawa pozbawiać nas wody

„Pomysł jest zasadny i być może trzeba to zrobić dla moralnej satysfakcji, lecz nie skłoni to państw zachodnich do zaprzestania gier politycznych i retoryki wokół Krymu. Nie powinniśmy nikomu udowadniać, że Krym jest częścią Rosji. Są to realia niepodlegające dyskusji” — powiedział w wywiadzie dla RIA Novosti Iljasow. Według niego trzeba skupić wysiłki na zniesieniu sankcji nałożonych na półwysep przez zachodnie państwa.