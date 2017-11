Paryż patrzy w kierunku Moskwy

Francuski wysłannik specjalny do spraw stosunków z Rosją Jean-Pierre Schevenman uważa, że wznowienie normalnego dialogu z Moskwą jest możliwe.

Schevenman, który przebywa w Rosji z wizytą, przemawiał we wtorek do deputowanych do Dumy Państwowej FR. Podkreślił, że „nasze relacje mają absolutnie szczególny charakter" i przypomniał wspólną historię i zbieżne interesy stron.

„Znam osobiście niektórych liderów nowej większości naszego Zgromadzenia Narodowego. Zwrócę ich uwagę na to, że konieczne jest ponowne wznowienie sprzyjających relacji, jakie istniały dotychczas między naszym Zgromadzeniem Narodowym i Dumą Państwową Federacji Rosyjskiej" — oświadczył Schevenman podczas spotkania z przewodniczącym Dumy Państwowej Wiaczesławem Wołodinem.

W minionym tygodniu Schevenman udekorowany został Orderem Przyjaźni przez prezydenta Władimira Putina. Przemawiając podczas ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych na Kremlu, specjalny przedstawiciel Francji oświadczył, że zacieśnianie współpracy między Paryżem i Moskwą sprzyja „budowie lepszej Europy, równowadze i pokojowi". Według Schevenmana Francuzi nigdy nie zapomną tego, że Rosja pokonała nazizm i że wszyscy wielcy działacze, w tym również generał Charles de Gaulle, uznawali charakter relacji między dwoma państwami za mający znaczenie pierwszoplanowe.

Schevenman został mianowany na swoje stanowisko przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Jest jednym ze współzałożycieli Socjalistycznej Partii Francji.