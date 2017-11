Klimkin: Ukraina będzie bronić Wiatrowycza

— Strona polska nam tego nie potwierdza. Próbowaliśmy to wyjaśnić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polski — dodał Klimkin.

Jednocześnie przedstawił własne rozumienie tej sprawy. Ukraiński dyplomata wyraził wątpliwość, by między Polską i Ukrainą doszło do pełnego porozumienia w kwestiach historycznych.

— Strona polska stara się traktować pojednanie jak jakąś politykę. Dla mnie pojednanie, i tak jest napisane w Piśmie Świętym, i przy okazji Jan Paweł II, którego uważam za chyba najbardziej znanego Polaka w historii, powiedział: Przebacz, a otrzymasz przebaczenie. Dla mnie pojednanie dotyczy ludzi, a nie polityków, nie interesów — podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

Klimkin powiedział też, że Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy. Jak dodał, wzajemne stosunki będą się rozwijać, jednak nie mogą być oparte na dominacji. — Oczywiście, istnieje retoryka, która teraz rozbrzmiewa. Ale stopniowo dojdziemy do porozumienia. Czy będziemy się wzajemnie rozumieć? Tego nie jestem pewien. Relacje będą się rozwijać. Polska pozostanie naszym strategicznym partnerem. Ale nie możemy przyjąć, że można odnosić się bez szacunku do niektórych osób, bez względu na to, że należą one do tej czy innej wizji historycznej. I będziemy bronić każdego, kto zajmuje się pojednaniem, w tym Wołodymyra Wjatrowycza — zapewnił.

W ubiegłym tygodniu Polska zapowiedziała możliwy zakaz wjazdu na swoje terytorium dla ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumacje i upamiętnienia polskich ofiar, które spoczywają na Ukrainie. Według mediów ma on dotyczyć m.in. szefa ukraińskiego IPN Wołodymyra Wiatrowycza.