Putin: Prześladowanie RT i Sputnika w USA nie pozostanie bez odpowiedzi

— Byłoby śmiesznie, jak mówią u nas, gdyby nie było tak smutno. Bo ci, którzy to robią w Stanach Zjednoczonych, przez cały czas uderzali się w pierś i mówili, że są „zawołanymi demokratami", numer jeden na świecie. W związku z tym wolność słowa zawsze była na tarczy jako kaganek demokracji. Bez wolności słowa demokracja nie istnieje. Ataki na nasze media w USA są atakami na wolność słowa. Nie ma co do tego wątpliwości — powiedział Putin na konferencji prasowej po szczycie APEC.

© AFP 2017/ EMMANUEL DUNAND Twitter zakazał reklamy na wszystkich kontach RT i Sputnika

Wcześniej amerykański Departament Sprawiedliwości zażądał, aby RT America do 13 listopada zarejestrowała się w charakterze obcego agenta. Redaktorka naczelna Sputnika i telewizji RT Margarita Simonian nazwała taki deadline „kanibalizmem". Jak podkreśliła, takich nacisków, jak w USA, RT nie doświadczyło w żadnym innym kraju.

Prezydent zwrócił uwagę, że nie ma dowodów na to, aby rosyjskie media ingerowały w kampanię wyborczą w USA.

— Ostatnie śledztwa w Kongresie lub w Senacie pokazały, że udział reklamy wynosił setne procenta, wpływ na odbiorców był mierzony w dziesiątych lub setnych procenta. Czyli jest to niewspółmierne. Sto tysięcy przeznaczono na reklamę, a w innych mediach — amerykańskich — miliony. Po prostu niewspółmierne. Nie — i to wydało się niebezpieczne, interpretowane jako jakaś interwencja — zaznaczył Putin.

Jak podkreślił, ze stanowiskiem mediów można się nie zgadzać, ale tylko nie w drodze nacisków.

© Sputnik. Aleksey Kudenko Simonian: Rosja odpowie na zakaz reklamy RT na Twitterze

Obecnie w Dumie Państwowej omawiana jest odpowiedź na prześladowanie rosyjskich mediów w USA. Deputowani proponują przede wszystkim włączenie zagranicznych mediów — CNN, Głosu Ameryki, Radia Swoboda — do ustawy o zagranicznych agentach.

Rosyjski prezydent skomentował też tzw. rosyjskie dossier i pogłoski o tym, że ekipa Trumpa rzekomo kontaktowała się z jego krewnymi. Jak podkreślił, jest to kolejny przejaw toczącej się walki politycznej w Stanach Zjednoczonych.