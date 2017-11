„Poroszenko, gdzie są obiecane reformy?”

Deputowany ludowy Rady Najwyższej Serhij Leszczenko opublikował artykuł, w którym wezwał UE do przypomnienia prezydentowi Ukrainy o konieczności zrealizowania reform, które były warunkiem zniesienia wiz.

Link do materiału polityk zamieścił na swoim Facebooku.

Leszczenko przypomniał, że europejscy partnerzy spodziewali się po Poroszence radykalnych reform, w tym w sferze walki z korupcją. Jednak instynkt oligarchiczny popychający do czerpania osobistych korzyści ze sfery politycznej nie pozwolił Poroszence na wypełnienie tego zadania.

Zamiast walczyć z korupcją, Poroszenko zaczął prześladować szefa Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy Artioma Sytnika rzekomo pretendującego na zajęcie fotela prezydenta Ukrainy.

„Jeśli nie ustaną ataki na Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, prześladowanie aktywistów antykorupcyjnych i galopująca korupcja, ruch bezwizowy potencjalnie może ulec rewizji” — pisze deputowany ludowy.

W związku z tym Leszczenko wezwał UE i USA, by wywarły nacisk na Poroszenkę i przypomniały mu o konieczności przeprowadzenia reform.

„Dzisiaj ukraińska demokracja wchodzi w strefę turbulencji. Ruch bezwizowy z UE był środkiem przymuszenia grupy rządzącej państwem do przyjęcia niezbędnych ustaw. Teraz, gdy ruch bezwizowy ma się w kieszeni, wdrażanie reform pod presją władzy będzie o wiele trudniejsze. W najbliższej przyszłości nie ma realnych celów, które mogłyby popchnąć państwo do przodu. W tych warunkach prezydent przestawia się na bardziej represyjne metody… Konsolidacja USA i UE jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek, by bronić osiągnięć instytucjonalnych ukraińskiej rewolucji. Doświadczenie ostatnich trzech lat pokazuje, że metoda kija i marchewki jest najbardziej skuteczna" — podsumował deputowany.