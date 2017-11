Trump: Nie akceptujemy „podwójnego zamrożenia” odnośnie KRLD

© AP Photo/ Esteban Felix KRLD może unicestwić USA, „budząc" yellowstońskiego giganta

„Przewodniczący ChRL Xi Jinping przyznał, że nuklearna Korea Północna stanowi wielkie zagrożenie dla Chin i my zgodziliśmy się, że nie zaakceptujemy tzw. porozumienia wzajemnego zamrożenia — tego, które stale odnosiło porażkę w przeszłości” — powiedział, komentując jego rozmowy z chińskim prezydentem.

Według Trumpa USA w rozmowach w Chinami dały do zrozumienia, że „czas ucieka”. „I daliśmy jasno do zrozumienia, że rozważane są wszelkie opcje działań” — powiedział amerykański lider.

Trump przypomniał także o swoim apelu do wszystkich krajów, w tym Chin i Rosji, o zerwanie stosunków gospodarczych z KRLD. To wezwanie zostało zawarte w przemówieniu Trumpa w południowokoreańskim parlamencie. „Wezwałem wszystkie kraje, w tym Chiny i Rosję, do zjednoczenia się i odizolowania północnokoreańskiego reżimu, zaprzestania wszelkich więzi w dziedzinie handlu, aż zatrzyma on swoje niebezpieczne prowokacje” — powiedział Trump.