Wcześniejsze wydanie BuzzFeed poinformowało, że FBI bada transfery MSZ Rosji do rosyjskich ambasad w kilkudziesięciu krajach na sumę ponad 380 tysięcy dolarów z oznaczeniem celu przelewu „na prowadzenie kampanii wyborczej”. Publikacja BuzzFeed w żaden sposób nie wzięła pod uwagę możliwości, że chodziło o przeprowadzenie głosowania na wyborach do Dumy Państwowej za granicą, lecz daje do zrozumienia, że ​​chodzi o „ingerencję Rosji w wybory w USA”. RIA Novosti nie uzyskała jeszcze komentarza FBI.

„To jest klasyczna dezinformacja” — powiedziała Zacharowa o tej publikacji.

„Po raz kolejny domagamy się od amerykańskich władz, aby przestały bawić się w takie gry i powróciły do normalnych, odpowiedzialnych kontaktów dyplomatycznych” — dodała.

Rosja wielokrotnie zaprzeczała oskarżeniom o próby wpłynięcia na wybory w Stanach Zjednoczonych, a rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nazwał je „absolutnie nieuzasadnionymi”.