Polityk przypomniał również, że Moskwa niejednokrotnie podkreślała, iż jest gotowa do rozmowy na temat wariantów pozasądowego uregulowania długu. Obecnie takie negocjacje prowadzone są przez pośredników.

Storczak odmówił komentarza na temat przebiegu tych negocjacji. „Czysto teoretycznie mogą to być zarówno pieniądze, jak i papiery wartościowe jakiegoś innego suwerena, który jest gotów wziąć na siebie zobowiązania Ukrainy z racji swojego szczególnego stosunku do tego państwa. (Taki kraj — red.) mógłby szybciej osiągnąć postępy w znalezieniu jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Zwrot ponad 3 mld dolarów to duże obciążenie finansowe dla każdego budżetu. Doskonale to rozumiemy" — powiedział wiceminister finansów Rosji.