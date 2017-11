Schroeder: Możemy być zadowoleni, że mamy Putina

W wywiadzie dla tygodnika „Die Zeit" były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder powiedział, że w przeciwieństwie do prezydenta USA Donalda Trumpa rosyjski przywódca Władimir Putin wyróżnia się „wysokim stopniem racjonalności".

— Porównując go z prezydentem USA, możemy być zadowoleni, że mamy Putina — ocenił Schroder.

Były kanclerz Niemiec uznał za absurdalne podejrzenie, że Rosja zagraża krajom bałtyckim lub Polsce. — Absurdalne jest podejrzenie, że Rosjanie mają chrapkę na kraje bałtyckie czy wręcz Polskę – podkreślił.

Jego zdaniem od czasów George'a W. Busha Stany Zjednoczone prowadzą politykę izolacji i okrążania Rosji. — Nie chcą silnej Rosji. Ale czy my — Niemcy i Europejczycy – chcemy słabej Rosji?— pytał niemiecki polityk. — Rosjanie są naszym sąsiadem. Potrzebujemy ich rynków i energii. Potrzebujemy ich politycznego wsparcia w sprawach dotyczących Bliskiego i Środkowego Wschodu, irańskiego programu atomowego czy Kaukazu — wyjaśnił Schroeder.

Jak podkreślił, wysłanie przez Niemcy batalionu Bundeswehry na Litwę było historycznym błędem. — Berlin powinien był powiedzieć sojusznikom: możecie to zrobić, ale bez nas – powiedział.

Pytany o gazociąg Nord Stream 2, Schroeder zaprzeczył, aby oznaczał on uzależnienie od rosyjskiego gazu. — Rosjanie potrzebują naszych rynków. To oni są uzależnieni od nas. My zaś potrzebujemy ich gazu – tłumaczył.