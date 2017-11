„Łotwa powinna być dawcą UE”

© AP Photo/ Charlie Neibergall Kto na Ukrainie ingerował w amerykańskie wybory?

— Jesteśmy krajem europejskim, ale tutaj też jest wiele do zrobienia. Aby stać się częścią aktywnej Europy, w ciągu najbliższych dziesięciu lat musimy przekształcić się z biorcy w darczyńcę. Z bojaźliwych nowicjuszów Unii Europejskiej w jej wizjonerskich twórców – powiedział Vējonis, przemawiając na uroczystościach z okazji 99. rocznicy proklamowania państwa łotewskiego.

— Nabierając świadomości samego siebie, nadal tworzymy Europę otwartą i różnorodną, jako wzór demokracji dla reszty świata – podkreślił prezydent. Przypomniał też, że w przyszłym roku mają się odbyć wybory do Sejmu.

— Znamy cenę swojej niepodległości. Wciąż jest wiele miejsc na świecie, gdzie ludzie są gotowi oddać wszystko, aby mieć swój kraj. My już go mamy. Mamy powód nie tylko do świętowania, ale i do odpowiedzialności. To najlepszy powód, aby nie stać z boku – ocenił Vējonis.