Bałkany nożem na gardle Europy?

„Pod koniec swojego mandatu ta instancja sądowa nie mogła podjąć decyzji kolidującej z tym, co robiła wcześniej. Obawiam się, że ktoś sporządził ten wyrok, by wykorzystać go do celów politycznych. Ta decyzja na razie nie ma mocy prawnej, ponieważ może zostać zaskarżona, lecz uważam, że podłoże polityczne jest oczywiste.

Decyzja w sprawie Mladicia nie będzie sprzyjać pojednaniu stron, co więcej, już same uznają, że miały to na celu. W rezolucji, na której mocy powołano ICTY (rezolucja 827 RB ONZ z 25 maja 1993 roku — red.), czytamy o pojednaniu stron. Obecnie ICTY podkreśla, że ich zadaniem było postawienie przestępców wojskowych przed sądem. Jednocześnie — podkreślam to — obrali drogę dyskryminowania ofiar. Ludzie, którzy sami obcinali Serbom głowy, są na wolności, ich dowódcy nawet nie stanęli przed sądem. W ten sposób nie da się osiągnąć pojednania stron. Na posiedzeniu sądu byli obecni krewni serbskich ofiar, w tym kobieta będąca świadkiem zabójstwa 68 Serbów we wsi niedaleko Srebrenicy w 1992 roku.

Uważam, że pewne środowiska, które wydają takie werdykty chcą, by na Bałkanach zachowywała się wybuchowa atmosfera, ponieważ region nie w wystarczającym stopniu jest kontrolowany przez te środowiska. Bałkany mogą mieć znaczenie nie tylko same z siebie, ale również jako potencjalny nóż u gardła Europy.”