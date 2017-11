Wyrok dla Mladicia jednych ucieszył, drugich zasmucił

Była prezydent Republiki Serbskiej Biljana Plavsic powiedziała w wywiadzie dla Sputnika, że decyzja Trybunału nie była dla niej zaskoczeniem.

© Fotolia/ Irabel8 Katastroficzne prognozy dla USA

„Biorąc pod uwagę to, co robił ICTY (Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii w Hadze) wcześniej, w ogóle mnie to nie dziwi. Jest to jednak decyzja sądu pierwszej instancji. Zdarzyło się, że po odwołaniu się od wyroku ludzie skazani na 20 lat pozbawienia wolności w rezultacie zostali zwolnieni. Było tak w przypadku generałów odpowiadających za operację Burza. Poczekajmy na decyzję sądu apelacyjnego (w 2011 roku chorwacki generał Ante Gotovina najpierw został uznany winnym zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych podczas operacji Burza przeciwko proklamowanej w trybie jednostronnym Republice Serbskiej Krajiny na terytorium Chorwacji w 1995 roku. Został skazany na 24 lata więzienia, lecz później Izba Apelacyjna Trybunału w Hadze uniewinniła go. Podkreślmy, że w wyniku Burzy co najmniej 250 tys. serbskich cywilów musiało opuścić terytorium państwa. Obecny premier Kosowa Ramusz Haradinaj był oskarżany o masowe zabójstwa kosowskich Serbów podczas konfliktu w Kosowie, jednak został dwukrotnie oczyszczony z zarzutów przez Trybunał w Hadze — red.)".

Z kolei były przewodniczący Skupsztiny (parlamentu) Republiki Serbskiej Momcilo Krajisnik zaznaczył, że wyrok nie jest prawomocny i adwokaci Mladicia z pewnością się od niego odwołają.

„Ktoś wysłuchał wyroku dla Mladicia z radością, ktoś ze smutkiem. Mimo wszystko Ratko Mladic pozostanie dla narodu serbskiego bohaterem, ponieważ Serbowie wiedzą, że wzywał do przeciwstawiania się zbrodniom wojennym i nigdy nie wzywał do ich popełnienia. Jestem przekonany, że jego adwokaci po otrzymaniu tekstu wyroku znajdą argumenty, by w ramach procedury odwołania się obalić argumenty sądu i oskarżyciela. Ten wyrok dla Mladicia jeszcze bardziej zaostrzy stosunki między Serbami, Bośniakami i Chorwatami i nie będzie sprzyjał pojednaniu stron".