Rijad: Syryjska opozycja przyjęła oświadczenie końcowe

Poinformował o tym dziennikarzy przedstawiciel rijadzkiego Wysokiego Komitetu Negocjacyjnego syryjskiej opozycji.

Według niego obecnie dokument „podpisują wszyscy uczestnicy generalnej konferencji”. Treść oświadczenia na razie nie została ujawniona.

Dwudniowa konferencja rozpoczęła się wczoraj, bierze w niej udział około 150 syryjskich opozycjonistów. Zgodnie z oczekiwaniami na podstawie wyników spotkania zostanie stworzona wspólna delegacja opozycji do rozmów w Genewie oraz zostanie przyjęty uzgodniony dokument do omówienia z syryjskimi władzami. Wczoraj telewizja Al Arabiya poinformowała, że zgromadzeni w Rijadzie opozycjoniści zamierzają dodać do oświadczenia punkt dotyczący ustąpienia Baszara Asada z urzędu prezydenta Syrii na początku okresu przejściowego.