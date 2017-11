Polacy są zmęczeni nieustannym antagonizowaniem Rosji

Wykorzystano wszelkie możliwe środki do podsycania politycznej nienawiści i budowania wrogości wobec Rosji...

— Bezwzględna większość mieszkańców Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii chce, aby stosunki między Rosją a Unią Europejską uległy poprawie w najbliższej przyszłości. Świadczy o tym sondaż „Sputnik. Opinie”. Został on przeprowadzony przez IFop, najstarszą we Francji firmę zajmującą się badaniem opinii publicznej. Wzięło w niej udział 3228 respondentów powyżej 18 roku życia. Za poprawą stosunków z Rosją opowiedziało się 85% Polaków, 9% było przeciw, a 6% miało trudności z odpowiedzią. Czy te cyfry o czymś świadczą?

— Te cyfry ewidentnie pokazują, iż Polacy są zmęczeni tym nieustannym antagonizowaniem Polski i Rosji, a także szerzej Europy i Rosji. Posługując się zdrowym rozsądkiem, doskonale rozumieją fakt, że wzajemna wrogość nikomu nie służy i wszyscy na niej tracimy.

Tak duży odsetek respondentów, którzy opowiedzieli się za poprawą, pokazuje też, że na dobrą sprawę antyrosyjska propaganda powoli się wyczerpuje. Trudno się dziwić, ponieważ wykorzystano wszelkie możliwe środki do podsycania politycznej nienawiści i budowania wrogości wobec Rosji do tego stopnia, że niedawno minister Antoni Macierewicz na konferencji w Kanadzie posunął się do twierdzenia, że nie jesteśmy już nawet w stanie zimnej wojny, lecz trwa jakaś wyimaginowana gorąca wojna. Czemu, oczywiście, polscy wojskowi z dużym zaskoczeniem zaprzeczyli.

— I jeszcze jeden szczegół. Za poprawieniem stosunków częściej opowiadali się ludzie w wieku powyżej 35 lat, niż młodzież wieku 18 lat. I we wszystkich czterech krajach idea pojednania znalazła większy odzew u osób powyżej 65 roku życia. Jak można skomentować te dane?