Sylwester pod Sejmem. "Zdrowia, szczęścia, demokracji!"

Protestujący posłowie nie byli już osamotnieni na sali plenarnej, jak w Wigilię, kiedy to rządzący łaskawie pozwolili na to, by odwiedziły ich rodziny, jednak większość świątecznego czasu spędzili w niedogrzanym budynku wyłącznie we własnym towarzystwie. Sylwester wyglądał już zupełnie inaczej — ponieważ zorganizowaną imprezę ze sceną, muzyką i atrakcjami zorganizowali na terenie parlamentu działacze Obywateli RP, Strajku Obywatelskiego i KOD Mazowsze i ruchu Obywatele Solidarnie w Akcji. "Sylwester pod Sejmem" został tak dobrze zareklamowany na Facebooku, że zjawiło się na nim kilkaset osób, które przy dźwiękach muzyki Abby i Pink Floyd bawiły się razem z posłami aż do rana.

© Sputnik. Alexey Vitvizky Polscy politycy nadal okupują Sejm. W 10 osób

Składano sobie życzenia "zdrowia, szczęścia, demokracji". Protestujących wsparł w swoim wygłoszonym ze sceny przemówieniu m.in. były redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. — Życzę nam wszystkim, żeby najbliższy rok był rokiem nie dobrej, lecz bardzo dobrej zmiany — mówił do zebranych. Końca "dobrej zmiany" życzył nie tylko Polsce, ale również "Anglikom po Brexicie" "Amerykanom po Trumpie" . Przemawiał również poseł Michał Szczerba — główny pokrzywdzony całym zamieszaniem 16 grudnia, kiedy to jego wyrzucenie z sali obrad zapoczątkowało swoisty bunt opozycji wobec działań PiS. Głos zabrali również marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, europosłanka Róża Thun, a także posłowie Nowoczesnej Ryszarda Petru.

© Sputnik. Stringer Ten rząd zaczyna się bać obywateli

Cała impreza przebiegła w pokojowej i życzliwej atmosferze. Dla zebranych pod Sejmem przygotowano poczęstunek i gorące napoje. Teren wokół budynku ochraniała policja. Nie doszło do żadnych przepychanek ani ekscesów. Wszyscy zebrani wyrazili nadzieję, że następny, 2018 rok, będą już witać bez większości PiS w Sejmie, niestety brzmi to jednak jak pobożne życzenie.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.