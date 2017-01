"Ikona zła i głupoty". Życzenia dla Tuska

Donald Tusk złożył Polakom noworoczne życzenia na Twitterze. Napisał: „W nowym 2017 roku — Ojczyznę wolną od zła i głupoty, Panie".

W nowym 2017 roku — Ojczyznę wolną od zła i głupoty, Panie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 31 grudnia 2016

W porannej audycji RMF Fm 2 stycznia Witold Waszczykowski odniósł się do życzeń byłego premiera. Stwierdził, że jemu z kolei życzy, by pozostał jak najdalej od Polski. Po chwili, aby nie było wątpliwości, dodał: "To on jest ikoną tych kwestii, które wspominał w swoich życzeniach".

© AFP 2016/ Adem Altan Waszczykowski podał warunek poprawy relacji polsko-rosyjskich

Szef — nota bene — dyplomacji — powiedział, że przed Polską w 2017 stoi wiele nowych wyzwań: — Przede mną, przed dyplomacją polską jest ważny w tej chwili rok, wiele wyzwań międzynarodowych, realizacja porozumień, jakie zapadły w Polsce na szczycie NATO . Chcemy w dalszym ciągu integrować region, chcemy być ważnym państwem, który zajmuje ważną rolę w dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej i tak dalej. I znowu pointa, która powala: "Donald Tusk jak na razie w niczym nam nie pomógł". Prócz tego na nowy 2017 rok szef dyplomacji życzył opozycji "rozsądku, rozsądku i jeszcze raz rozsądku".

To nie jedyna gafa, jaką popełnił naczelny demokrata RP w pierwszym wywiadzie, którego udzielił w nowym roku. W lekceważący sposób odniósł się również do obcięcia dofinansowania Telewizji Biełsat , która, przypomnijmy, została powołana z inicjatywy PiS i przez całe lata była przez tę partię hołubiona. Na pytanie prowadzącego audycję redaktora Roberta Mazurka, czy Białorusini nie będą mieli trudności ze zrozumieniem polskojęzycznej telewizji Polonia (bo zapewne tylko ona im teraz zostanie), odpowiedział lekceważąco: "A nauczą się".

Były minister obrony Tomasz Siemoniak zdążył już odnieść się do noworocznego wywiadu Waszczykowskiego na Twitterze. Nazwał go "liderem arogancji PiS".

Minister spraw zagranicznych nie raz już udowodnił, że w pełni zasługuje na przydomek "złotousty".

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.