Czy Rosjanie obserwują wydarzenia w Ełku?

© AP Photo/ Mike Groll Ręka Kremla dosięgnęła polskiego Sejmu

Jej zdaniem „potencjalnie taki incydent może też być wykorzystany jako element wojny informacyjnej”. — Wyobraźmy sobie sytuację, w której ofiarami agresji padają obywatele rosyjscy. Bez wątpienia zostałoby to wykorzystane przez rosyjską propagandę – powiedziała eksperta.

— Służby każdego państwa narażonego na działania hybrydowe powinny z bardzo dużą uwagą podchodzić do incydentów takich jak w Ełku – które łatwo mogą ulec eskalacji, zgodnie ze znanym od dawna mechanizmem – podkreśliła Dyner. Jak dodała, należy pamiętać, iż „pogromy zaczynały się od takich właśnie drobiazgów”.

Ekspertka wyraziła przekonanie, że prawdopodobieństwo, by Polska padła ofiarą takiej prowokacji „jest niewielkie”. — O ile w przypadku Estonii i Łotwy – w krajach, w których jest znacząca mniejszość rosyjska – takie sytuacje można byłoby wykorzystać do wpływu na władzę, czy też jej przejęcia, o tyle Polska jest znacznie twardszym orzechem do zgryzienia. Nie ma u nas prorosyjskiego zaplecza, które mogłoby skorzystać na takim incydencie – wyjaśniła.

W noc sylwestrową w wyniku awantury, do której doszło w barze z kebabem w Ełku, zginął 21-letni Polak. Prokuratura postawiła zarzuty zabójstwa pracującemu w barze obywatelowi Tunezji oraz Algierczykowi. W niedzielę przed barem doszło do gwałtownych protestów. Policja zatrzymała 28 osób.