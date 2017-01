Rząd ma problem po obniżeniu wieku emerytalnego

Dokument we fragmentach opublikowała w listopadzie Polska Agencja Prasowa, teraz zaś w całości — "Gazeta Wyborcza". Okazuje się, że rząd ma dość kontrowersyjne pomysły na to, jak znaleźć oszczędności w budżecie , z którego co roku zniknie 100 miliardów złotych. Główne propozycje ministerstwa to: ograniczenie możliwości dorabiania na emeryturze, wprowadzenie prawa do pobierania emerytury dopiero po 15 latach opłacania składek, a także ozusowanie umów o dzieło.

Po opublikowaniu rekomendacji dla rządu w mediach zawrzało — minister Elżbieta Rafalska natychmiast zaczęła uspokajać, że są to na razie jedynie propozycje na poziomie dyskusji. Jednak oczywiste jest, że obniżenie wieku emerytalnego pociągnie za sobą różne konsekwencje.

Rząd boi się, że po tym, jak wzrosła wysokość godzinowej płacy minimalnej, a także oskładkowane zostały umowy zlecenia — Polacy będą masowo uciekać na umowy o dzieło, aby obniżyć koszty pracy oraz uniknąć opłacania składek emerytalnych.

Prócz tego emerytom nie będzie już można dorabiać bez ograniczeń podczas pobierania świadczenia. W tej chwili można dorabiać bez ograniczeń, a po zakończeniu dorabiania emeryt udawał się do ZUS w celu powtórnego przeliczenia kwoty bazowej emerytury. PiS chce, aby od tej pory kwotę bazową ustalano tylko raz. Jak sam przyznał wicepremier Morawiecki, należy zachęcać Polaków do przechodzenia na emerytury jak najpóźniej i do kontynuowania pracy zawodowej zamiast dorabiania obok świadczenia.

Polacy mają przechodzić na emeryturę po 15 latach opłacania składek, aby nie dochodziło do absurdalnej sytuacji, kiedy koszty obsługi wypłaty emerytury przewyższają samą wysokość emerytur. Świadczenia, które dostają dziś Polacy przechodzący wcześniej na emeryturę są naprawdę groszowe.

Z pewnością gdzieś rząd będzie musiał poszukać oszczędności. Obniżenie wieku emerytalnego nie odbędzie się tak bezboleśnie, jak zapowiadał rząd.

