Minister lustrator. Demontaż armii trwa

Odkąd w MON zapanowała "dobra zmiana", z dowództwa wyciekają generałowie . Z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w marcu ubiegłego roku odeszło pięciu generałów — to jedna piąta wszystkich w dowództwie. Wśród nich było trzech tzw. generałów dwugwiazdkowych czyli generałów dywizji. We wrześniu odwołany został dowódca GROM, a w listopadzie szefowie pionu Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiedzialnego za tropienie nieprawidłowości w spółkach zbrojeniowych i zakupach dla polskiej armii. W grudniu odszedł dowódca generalny, gen. Mirosław Różański, a także szef Sztabu Generalnego i szef Inspektoratu Uzbrojenia.

— Odeszli, bo nie mogli działać pod rządami „aptekarzy" — powiedziało "Newsweekowi" tajne źródło w dowództwie. — Dzięki Macierewiczowi stery w armii przejmą czterdziestolatkowie. Świeża krew. Wdzięczni. Lojalni. Ambitni. To będzie gwardia obecnego ministra.

Zwolnienia i dymisje w polskim wojsku zaczęły się już po wygranych wyborach, jednak ich skala przerosła oczekiwania samych żołnierzy.

© AP Photo/ Virginia Mayo "Ikona zła i głupoty". Życzenia dla Tuska

— Na początku odwoływali hurtem. Zazwyczaj późnym popołudniem, wieczorem, w nocy. Polecieli szefowie większości departamentów i ci, którzy kojarzeni byli z Tomaszem Siemoniakiem, ministrem za rządów PO. Co innego, gdy znikają wojskowi urzędnicy, to dzieje się przy każdej zmianie władzy. Ale dwugwiazdkowi generałowie? Ludzie tacy jak generał Różański? Dowódca polskiej armii?— dziwi się informator "Newsweeka".

Macierewicz ma przebiegły plan — chce przywiązać do siebie co młodszych żołnierzy i umożliwić im szybki awans, co z kolei wiąże się z pozyskaniem ich lojalności. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", od 2017 r. żołnierze będą zarabiać ok. 380 zł więcej niż dotychczas. Średnie wynagrodzenie, zauważa, wyniesie niemal 4,9 tys. zł. Nie bez znaczenie pozostaje również fakt, że decyzją Macierewicza w uzasadnionych przypadkach będzie można awansować oficera o dwa stopnie.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.