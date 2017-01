Polska szykuje się na przyjęcie amerykańskiej brygady pancernej

© AP Photo/ Alik Keplicz Rosja uwzględni w planowaniu wojskowym amerykańskie pociski w Polsce

12 stycznia ma się odbyć oficjalne powitanie amerykańskiej grupy wojskowych z udziałem przedstawicieli MON i ambasady USA w Polsce.

„W piątek do portu w niemieckim Bremerhaven zaczną przybywać siły i sprzęt amerykańskiej brygady pancernej, która będzie stacjonować m. in. w Polsce. W przyszłym tygodniu pierwsi żołnierze tej grupy mają być w Żaganiu" — informuje PAP.

„Zespoły, które przygotowują obecność ciężkiej brygady amerykańskiej, są już od grudnia w Polsce: objeżdżają i przygotowują poszczególne miejsca dyslokacji, a ciężka brygada będzie — nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć, ale zaryzykuję — 12 stycznia" — cytuje PAP słowa Macierewicza w programie wyemitowanym w TVP 1.

Według słów Macierewicza do Polski ma przybyć łącznie ok. 7 tys. zagranicznych żołnierzy, co stanowi „dużo ponad to, co kiedykolwiek sobie wyobrażano", choć jednocześnie „można powiedzieć, że ciągle za mało".

Gdyby zdarzyło się, co jest niemożliwe, nierealne, że Rosja zaatakowałaby Polskę (…), to oczywiście nie jest to siła, która łącznie z polską armią zagwarantuje nam zwycięstwo (…) — powiedział Macierewicz.

© Sputnik. Oksana Dzhadan W Polsce rozpoczęła się dyslokacja żołnierzy NATO

Sprzęt amerykańskiej brygady zostanie przetransportowany koleją, konwojami wojskowymi i komercyjnymi z niemieckiego portu Bremerhaven, do którego dotrze w najbliższy piątek, w okolice Żagania (woj. lubuskie) i Drawska Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie).

Amerykańska grupa bojowa składa się z ok. 3500 ludzi, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i 900 kołowych, w tym 87 czołgów, 18 samobieżnych haubic Paladin, ponad 400 samochodów Humvee i 144 bojowych wozów piechoty Bradley — informuje PAP.

Będzie to pierwsza, dziewięciomiesięczna zmiana z planu Atlantic Reserve. Kolejne będą nakładały się na poprzednie tak, by nie było przerw w obecności amerykańskich wojsk w regionie.