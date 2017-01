Macierewicz: albo Kaczyński, albo Rosja

- Rządzący Rosją zachowują się tak, jakby chcieli zmusić opinię światową do wyboru: albo Kaczyński jest winny, albo my. Wiecie, że kłamiemy, i wiecie, co to oznacza. I właśnie takich musicie zaakceptować — powiedział dziennikarzom “GP” Antoni Macierewicz.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Czy wrak TU-154 i sankcje to jedyne problemy w relacjach polsko-rosyjskich?

Prawda jest jednak taka, że Antoni Macierewicz przez sześć lat nie zrobił nic, by podważyć oficjalną wersję, jaka pojawiła się w raporcie komisji Jerzego Millera. A wynika z niej, że piloci znajdowali się pod presją “niektórych pasażerów”, że mieli świadomość fatalnych warunków pogodowych i mimo to w krytycznym momencie (100 metrów czyli tzw. wysokość decyzji) nie odeszli na drugi krąg. Że do ostatniej chwili z decyzją o lądowaniu na lotnisku zapasowym czekali na pozwolenie dysponenta lotu czyli Kancelarii Prezydenta.

© Sputnik. Ruslan Krivobok Macierewicz jak Martin Luther King. "Ma sen"

Na dorocznej konferencji prasowej Władimir Putin stwierdził, że przebieg zdarzeń w kabinie pilotów prezydenckiego Tupolewa wyglądał następująco: „człowiek, który wszedł do kabiny żądał, by lądować. Pilot odpowiedział: Nie mogę. Nie można lądować. Człowiek z otoczenia prezydenta, ten który wszedł do kabiny, powiedział: Nie mogę zameldować tego szefowi. Rób, co chcesz, ale ląduj”.

Póki co zapis z czarnych skrzynek potwierdza to, że piloci wahali się, czy lądować, czy wybrać lotnisko zapasowe.