Radziwiłł oszczędza na seniorach

Seniorów w wieku 75 lat i starszych, żyje w Polsce dziś około 2,7 miliona. Darmowe leki dla seniorów, tak szumnie zapowiadane przez ministra zdrowia, miały ułatwić im życie.

I to też nie wszystkie dostępne na rynku, a jedynie “ponad 81 proc. zapotrzebowania pacjentów powyżej 75. roku życia” na tę kategorię lekarstw. Za wszystkie inne seniorzy muszą płacić jak do tej pory. Ale i to nie byłoby do pogardzenia, gdyby wszystko poszło zgodnie z założeniami Ministerstwa Zdrowia. W ich myśl emeryci mieliby oszczędzać miesięcznie około 12 zł. To mało, ale okazuje się, że i tak tylko połowa uprawnionych w ogóle skorzystała z programu.

To jednak zapewne cieszy rząd, bo w kasie państwa zostanie więcej pieniędzy: będzie to około 25 milionów, jak wynika z wyliczeń NFZ za ubiegły rok z wyłączeniem grudnia czyli za 11 miesięcy.