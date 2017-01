Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Koniec kryzysu w Sejmie

© REUTERS/ Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski Nocna Zmiana w Warszawie. Pucz czy szopka? PiS zawarło porozumienia z protestującą opozycją, z pominięciem Platformy Obywatelskiej, która od początku nie była zainteresowana jakimikolwiek mediacjami i zdecydowała się na samotną walkę. Natomiast liderzy pozostałych partii chcą dać szansę na wznowienie prac Sejmu w normalnym trybie. Postanowili się dogadać. PiS zapowiedziało, że pójdzie na niewielkie ustępstwa, aby zakończyć trwający od 16 grudnia protest.

- Od samego początku wiadomo było, że PiS nie zrobi kroku w tył i nie zgodzi się na reasumpcję głosowania nad budżetem. Z dużym trudem jednak udało się przekonać PiS do zgłoszenia poprawek opozycji w Senacie, które następnie będą musiały zostać poddane pod obrady Sejmu, by to cały Sejm ostatecznie uchwalił przy świetle kamer ustawę budżetową. Tę deklarację przyjęliśmy jako akt dobrej woli i krok w tył obozu władzy — miał powiedzieć Onetowi jeden z posłów Nowoczesnej, który nie zdecydował się jednak ujawnić swojego nazwiska.

© AP Photo/ Mike Groll Ręka Kremla dosięgnęła polskiego Sejmu Stanisław Karczewski. Wiadomo, że w rozmowy zaangażował się Kościół. Lider Nowoczesnej miał spotkać się z jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia z przedstawicielami strony rządowej i kościelnej.

Dziś mają zostać ustalone szczegóły pojednawczego spotkania, które przewidziano na najbliższą środę, 11 stycznia, przed posiedzeniami Sejmu i Senatu. Liderzy wszystkich obozów politycznych mają się spotkać i stworzyć coś w rodzaju Okrągłego Stołu.