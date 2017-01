Lech Wałęsa stracił syna

© AFP 2016/ Stringer Solidarność bez Wałęsy

Trzeci syn Lecha i Danuty Wałęsów, urodzony w 1974 roku Przemysław, zmagał się z wieloma problemami. W latach 90. media pisały o nim w kontekście wypadku samochodowego, który spowodował pod wpływem alkoholu. Wówczas, podczas procesu, jego obrońca użył określenia, że mężczyzna cierpiał na "".

Wyrażenie to weszło do języka polskiej polityki i niejednokrotnie używano go w odniesieniu do samego Lecha Wałęsy w szyderczym kontekście. Zupełnie bez powodu, ponieważ w psychologii rzeczywiście występuje takie pojęcie, a oznacza ono bardzo groźne zaburzenia świadomości, najczęściej występujące w wyniku padaczki. Chory z pozoru zachowuje się normalnie, jest w stanie wykonywać codzienne czynności, takie jak prowadzenie auta, wydaje się jedynie apatyczny. Jednak cierpi też na zaburzenia pamięci, co trudno jest zdiagnozować. W takim stanie syn byłego prezydenta mógł spowodować wypadek, ponieważ nie był świadomy, że coś mu dolega.

W 2003 roku ponownie zatrzymano Przemysława Wałęsę za kółkiem pod wpływem alkoholu. Był to więc z pewnością człowiek, który zmagał się ze swoimi demonami.

Wczoraj wieczorem jego ciało znaleziono w jego mieszkaniu w Gdańsku. Miał znaleźć je jeden z członków rodziny. Na miejsce przyjechał prokurator, a także policja i technik kryminalistyki. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich czyli zabójstwo syna Lecha Wałęsy. Oficjalnej przyczyny śmierci jednak nie podano.

Polska składa kondolencje Danucie i Lechowi Wałęsom, a także rodzeństwu zmarłego. Jeszcze wczoraj na Twitterze żal wyraził były premier Donald Tusk. Zapewnił, że sercem i modlitwą jest z rodziną byłego prezydenta.

Jesteśmy sercem i modlitwą z Danutą, Lechem i całą rodziną Wałęsów. — Donald Tusk (@donaldtusk) 8 stycznia 2017

​Przemysław Wałęsa był trzecim spośród ośmiorga dzieci legendy "Solidarności".