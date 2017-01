Nauczyciele przeciw likwidacji gimnazjów. "Chcemy referendum!"

Związek Nauczycielstwa Polskiego natychmiast i zdecydowanie zareagował na fakt, że prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące polską oświatę. Sławomir Broniarz i skupieni wokół niego nauczyciele czują się rozczarowani. Mieli nadzieję, że prezydent wyjdzie naprzeciw ich wątpliwościom. Tuż przed świętami Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przeciwników reformy oświaty i zwodził, że podziela ich zastrzeżenia co do niedokładnie przygotowanej reformy Zalewskiej, by jednak ją podpisać i stwierdzić, że Polska tej reformy potrzebuje.

"Jesteśmy rozczarowani decyzją Prezydenta, tym bardziej, że na spotkaniu 19 grudnia 2016 r. z kierownictwem ZNP i rodzicami Pan Prezydent wyrażał zrozumienie dla argumentu, że nie da się wprowadzić w tak szybkim czasie reformy ustroju szkolnego i reformy programowej. Nie takiej reformy potrzebuje polska szkoła! Reforma minister edukacji Anny Zalewskiej jest nieuzasadniona i nieprzemyślana, wprowadza wieloletni chaos organizacyjny i programowy, naraża dziesiątki tysięcy nauczycieli na utratę pracy, a koszt jej wdrożenia poniosą samorządy (tylko w dwóch pierwszych latach wyniesie on 985 mln zł)" — napisali nauczyciele w swoim oświadczeniu.

© AP Photo/ Alik Keplicz Nauczyciele szykują się do strajku

Sławomir Broniarz zapowiedział, że jego związek podejmie działania, aby wejść w spór zbiorowy. Domaga się przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum: "Chcemy, by obywatele mogli teraz wyrazić swoje zdanie w sprawie wprowadzenia reformy edukacji, ponieważ jest to kwestia nie tylko o szczególnym, ale najważniejszym znaczeniu dla Państwa oraz jego Obywateli i Obywatelek!".

Krytycy reformy Zalewskiej zwracają uwagę, że minister edukacji nie czekała na podpis prezydenta z opublikowaniem do konsultacji rozporządzeń o nowych podstawach programowych. Słowem, zachowywała się tak, jakby już wcześniej była na sto procent pewna, że ustawa zostanie zatwierdzona.

