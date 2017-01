Być jak Jerzy Owsiak

14 stycznia we wszystkich miastach wojewódzkich ruszą pikniki wojskowe, zorganizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Caritasem oraz Kancelarią Premiera. W imprezie ma wziąć udział między innymi premier Beata Szydło, Antoni Macierewicz, Bartłomiej Misiewicz i Rafał Bochenek. Pikniki wojskowe pod hasłem #BezpiecznaPL mają na celu zbiórkę pieniędzy a cele charytatywne i pomoc chrześcijanom w Syrii.

Minister obrony i premier pojawią się w Żaganiu ale pikniki będą toczyć się równolegle od południa do około godziny 17.00. Pieniądze będą zbierać harcerze. Koło 14.00 ma nastąpić kulminacyjny moment imprezy — prawdopodobnie będzie to licytacja. Wszystkie miasta zaangażowane w #BezpiecznąPL pokaże Telewizja Polska. Zarówno przebieg, jak i cel rządowej imprezy są konkurencyjne wobec WOŚP i przypominają Orkiestrę Owsiaka do złudzenia.

Tymczasem trwa bojkot Orkiestry — w tym roku po raz pierwszy TVP nie wyświetli relacji ze zbiórek. Transmisję zobowiązała się przeprowadzić prywatna stacja TVN. Również Poczta Polska wycofała się z wydrukowania okolicznościowych znaczków i kartek. PiS problem z Jerzym Owsiakiem ma od zawsze. Od lat bezskutecznie próbuje zdyskredytować jego fundację. Wojskowym, a także innym służbom, w tym strażakom, po wygranych przez ekipę Kaczyńskiego wyborach zapowiedziano, że odtąd mają nie wspierać WOŚP.

© Zdjęcie: Pixabay Podwyżki dla ludzi z mediów narodowych

Pomysł rządu wygląda na spontaniczny — nikt nie wiedział o nim jeszcze przed końcem roku. Niestety wygląda na to, że rządowi nie zależy na tym, aby zrobić coś dobrego i pomóc potrzebującym, ale aby kolejny raz odwrócić uwagę od działacza, którego nie cierpią i który jest ich wyrzutem sumienia.

Owsiakowi co roku udaje się zebrać miliony złotych na sprzęt medyczny dla szpitali. Mimo że jest to kropla w morzu potrzeb, świadczy o tym, że w Polakach jest chęć wspierania bliźnich w potrzebie.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.