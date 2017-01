Polacy nie chcą, żeby Kaczyński był premierem

© AFP 2016/ WOJTEK RADWANSKI Czy Kaczyński podzieli los Janukowycza?

Zaledwie 17 procent uważa, że prezes PiS powinien przejąć władzę. 12 procent nie wie, kogo wskazałoby jako potencjalnego szefa rządu. W sondażu tym zapytano Polaków również o to, który z polityków wydaje się im najbardziej antypatyczny i odpychający. Tu również Jarosław Kaczyński zdobył wysokie noty — według ankiety, Kaczyński denerwuje aż 57 procent respondentów. Nie lepiej jednak sytuacja ma się po drugiej stronie obozu politycznego: srebrny medal zdobył lider Nowoczesnej Ryszard Petru, zaś brązowy — Antoni Macierewicz . Badanie przeprowadzono w dniach 2-3 stycznia 2017 roku na grupie 1047 dorosłych Polaków.

To wydaje się mała grupa, jednak w zestawieniu na przykład z ostatnim sondażem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" jest to w miarę spójny przekaz. Okazuje się bowiem, że na lidera opozycji wyrasta Paweł Kukiz. Polacy nie są więc zachwyceni ani Kaczyńskim, ani najgłośniej do tej pory protestującymi przeciw PiS liderami: Grzegorzem Schetyną czy Ryszardem Petru. Kukiz zdecydowanie zyskuje na sejmowym proteście, trzymając się z dala od sedna awantury. Jednak prawda jest taka, że lider ruchu Kukiz'15 zalicza mało wpadek, bo też niewiele w gruncie rzeczy robi. Kukiz stara się lawirować, aby we właściwych momentach móc liczyć na wsparcie PiS, ale jednocześnie uważa, by nie zostać przez Kaczyńskiego zjedzony, jak pamiętne "przystawki" z lat 2005-2006: Samoobrona i Liga Polskich Rodzin.

Polacy nie zgłaszają również specjalnych zastrzeżeń do Beaty Szydło. W rankingach pozostaje ona wciąż liderem społecznego zaufania. To jednak wynika z faktu, że postrzegana jest przede wszystkim jako podwładna Prezesa.

