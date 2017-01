Ministerstwo Obrony Polski zapowiada rychły koniec „dominacji Rosji w Europie”

© AFP 2016/ Janek Skarzynski To nie koniec cyrku. Obrady Sejmu zawieszone

Amerykańscy żołnierze przybyli do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve. Spędzą tu dziewięć miesięcy. Zmiana ma się odbyć w taki sposób, by między rotacjami nie było przerw, a w regionie cały czas były obecne amerykańskie siły.

– Jałta się skończyła – zapewnił Macierewicz w polskiej telewizji. – Można powiedzieć, że ustalenia, które uwarunkowały istnienie państwa polskiego od decyzji sowieckiej, które sprawiły, że lata po roku 1989 musieliśmy się zastanawiać, czy Rosjanie nie postawią weta wobec tego, czy innego działania. To się skończyło – dodał.

Jego zdaniem prezydent elekt USA Donald Trump i wybrani przez niego politycy „znają Rosję i wiedzą, ze jest zagrożeniem dla pokoju europejskiego i światowego”, dlatego w najbliższym czasie nie należy oczekiwać zmian w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską.

© Sputnik. Eduard Pesow

Macierewicz odniósł się też do komentarzy napływających z Moskwy, w których podkreśla się, że Rosja nikomu nie zagraża, w tym Polsce, a rozmieszczenie brygady pancernej w Europie Wschodniej jest prowokacją. — Słowa te wyrażają obawy, strach, jak i wielkie rozczarowanie, że kończy się etap dominacji najpierw sowieckiej, potem rosyjskiej nad Europą Środkową, zwłaszcza nad kluczem do Europy, jakim jest Polska. Nasi sojusznicy amerykańscy to świetnie wiedzą, dlatego to w Polsce będzie dowództwo brygady pancernej i sił NATO-wskich – powiedział szef MON.

Wcześniej rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow powiedział m.in., że Rosja w przybyciu do Polski amerykańskich wojsk „dostrzega zagrożenie, a także działanie zagrażające rosyjskim interesom i rosyjskiemu bezpieczeństwu”.

Z kolei zdaniem byłego ambasadora RP w USA Ryszarda Schnepfa prawdopodobnie amerykańska polityka zagraniczna za prezydentury Donalda Trumpa będzie trochę inna niż zapowiadano. Jak dodał, Amerykanie „patrzą na ręce” swoim urzędnikom w kwestii zobowiązań, dlatego nie powinno dojść do wycofania amerykańskich wojsk z Polski.

Były ambasador powiedział też, że jego kraj może stać się elementem przetargowym w relacjach między Moskwą a Waszyngtonem.