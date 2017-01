Matka Boska kolejny raz ocaliła Polskę

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Hejt na Owsiaka czas zacząć!

- Nie byłoby tak skutecznego i szybkiego działania, które zrealizowało kierownictwo PiS, gdyby nie obecność kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości 23 grudnia 2016 roku przed ołtarzem, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nie ma wątpliwości, że ta nasza modlitwa wspólna wówczas była dobrym znakiem, dobrą zapowiedzią, jednym z wielu skutecznych decydujących działań, które zaowocowały dniem dzisiejszym — powiedział Antoni Macierewicz w Telewizji Trwam. I wszystko jasne. Politycy opozycji, którzy protest wywołali, według Macierewicza. "Z panem Bogiem" — zakończył swoją wypowiedź minister świeckiego państwa w środku Europy w XXI wieku.

Polski Sejm przesiąknięty jest bigoterią do cna. W czasie rządów koalicji PIS, LPR i Samoobrony podczas obrad parlamentu w 2006 roku grupa posłów modliła się o deszcz. Miał to być sposób na upalne lato i deficyt wody, który przyczynił się do zmarnowania upraw wielu rolnikom, zwłaszcza w województwie mazowieckim.

© AFP 2016/ Janek Skarzynski To nie koniec cyrku. Obrady Sejmu zawieszone

Również w 2006 roku po raz pierwszy do Marszałka Sejmu skierowano inicjatywę poselską w sprawie intronizowania Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Inicjatorem był poseł Artur Górski. Okazało się jednak, że w Sejmie działa też inne "stronnictwo" — opowiadające się za aktem intronizacji samego Serca Jezusa, które pozostaje w katolicyzmie przedmiotem kultu.

Polscy politycy nie mają problemu z tym, aby mieszać porządek magiczny i religijny ze świeckim ustrojem. Dowodem zeszłoroczna inicjatywa — w sanktuarium w Łagiewnikach polski Kościół oficjalnie przyjął Chrystusa na swojego króla. W uroczystości wziął udział prezydent Andrzej Duda, nie widząc w tym najmniejszego problemu. Dlatego interwencja Matki Boskiej w sprawie kryzysu parlamentarnego to mały pikuś.

