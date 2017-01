Militarna sobota ministra Macierewicza

Dziś wielki dzień MON — w całej Polsce , w 16 miastach wojewódzkich organizowane są pikniki wojskowe pod hasłem #BezpiecznaPolska. Kilka dni temu internauci i komentatorzy podchwycili, że rząd postanowił zorganizować swoją imprezę, połączoną ze zbiórką pieniędzy dla chrześcijan z Syrii w przeddzień dorocznej imprezy Jurka Owsiaka . Zwrócono również uwagę na to, że przebieg imprez jest łudząco podobny do planu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Partia rządząca, oskarżona o robienie Orkiestrze konkurencji, musiała jakoś wybrnąć z sytuacji — i znalazła klucz. Okazali się nim amerykańscy żołnierze, którzy przyjechali do Polski. To na ich powitanie zorganizowano pikniki, pokazy musztry, koncerty orkiestr wojskowych, prezentacje sprzętu bojowego, parady, kursy udzielania pierwszej pomocy, gotowanie wojskowej grochówki i tym podobne. MON zarzeka się, że nie robi konkurencji Owsiakowi, zaś zbiórka dla syryjskich rodzin, którą poprowadzi Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, odbędzie się niejako przy okazji.

Punktem centralnym ma być przemówienie ministra obrony Antoniego Macierewicza oraz premier Szydło w Żaganiu. Tam też nastąpi oficjalne powitanie amerykańskich wojsk.

© AFP 2016/ Janek Skarzynski Być jak Jerzy Owsiak

Jak podaje serwis Wirtualna Polska , "Pokazy musztry, uzbrojenia i koncerty orkiestr wojskowych przygotowano też w: Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie, Opolu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Olsztynie, Rzeszowie i Kielcach".

Minister Macierewicz podkreślał, że obecność ciężkiej brygady wojsk z USA, a także — od kwietnia — wielonarodowego batalionu — to "historyczne wydarzenie o strategicznym znaczeniu".

Również samorządowcy, którzy podjęli się współorganizacji pikników, nie chcą być posądzani o konkurowanie z Jerzym Owsiakiem, który cieszy się wielką społeczną sympatią. Zaprzeczają, że chodzi o pokazanie, "kto jest górą".

