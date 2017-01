Szydło powitała amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi: Czucie się jak w domu

— Dzisiaj mogę powiedzieć, że obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce to jest właśnie kolejny krok w realizacji strategii przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wzmacniania bezpieczeństwa Polski, wzmacniania bezpieczeństwa naszego regionu – podkreśliła Szydło. Dodała, że polski rząd „dopełnił swojego zobowiązania, które podjął wobec Polaków, które podjął w trosce o bezpieczeństwo naszych rodaków i naszej ojczyzny”.

​Premier powiedziała też, że jej rząd będzie konsekwentnie realizować strategię wzmacniania bezpieczeństwa kraju. — Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo ojczyzny i Polaków jest kwestią nadrzędną. Uczynimy wszystko, by wszyscy obywatele mogli czuć się bezpiecznie — zapewniła.

Szefowa polskiego rządu podziękowała amerykańskim żołnierzom za ich obecność w kraju i życzyła im udanego pobytu. — Chcę podziękować, że jesteście z nami i życzyć by pobyt w Polsce był pobytem, który na długo zapadnie w waszej pamięci – powiedziała. — Polacy to gościnny naród, ludzie wielkiego serca. Polska to bezpieczny, dobrze rozwijający się kraj. Cieszymy się, że jesteście dzisiaj razem z nami – dodała. Wyraziła też nadzieję, że amerykańscy żołnierze będą czuli się w Polsce jak w domu.

Z kolei minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że Amerykanie przyjechali do Polski, by „bronić wolności, niepodległości, żeby bronić pokoju w całej Europie i na świecie”.

— Gdy wy jesteście tutaj, wojska polskie są w Afganistanie; wtedy gdy wy jesteście tutaj, wojska polskie są w Kuwejcie i w Iraku. Wtedy, gdy wy jesteście tutaj, polskie okręty płyną tam na Morze Śródziemne, żeby bronić także południowej flanki NATO przed wszelką agresją, jakąkolwiek agresją, bo razem bronimy wolności, razem bronimy niepodległości wschodniej flanki NATO i razem bronimy niepodległości Europy – powiedział minister.

Jak poinformowały polskie media, uroczystość powitania amerykańskich żołnierzy była transmitowana na telebimach w 15 polskich miastach.

Decyzja o wzmocnieniu wschodniej flanki zapadła na szczycie NATO w lipcu 2016 r. w Warszawie.