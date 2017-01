Nie wmawiać Polakom, że jest lepiej, niż jest!

© AFP 2016/ Alik Keplicz Sondaż: połowa Polaków czuje się bezpieczniej z wojskiem USA

— Sposób, w jaki celebrowano przybycie amerykańskich żołnierzy, należy uznać za przejaw wasalizmu i kompleksów polskich elit politycznych. Tych spod znaku PiS-u. Moim zdaniem to jeszcze takie podświadome odczuwanie, że nie całe społeczeństwo jest przekonane o słuszności tej decyzji. Zgodnie z sondażem IBRIS przeprowadzonym dla Radia Zet na początku stycznia wcale nie jest tak, że wszyscy Polacy cieszą się z przybycia amerykańskich żołnierzy. Ponad 36 % respondentów uważa, że ich przybycie wcale nie umacnia bezpieczeństwa Polski, a wręcz przeciwnie pogarsza. Te wszystkie gesty miały wymiar magiczny, zaklinania rzeczywistości, żeby wmówić Polakom, że jest lepiej, niż jest naprawdę.

© REUTERS/ Kacper Pempel Trump: NATO to przestarzała organizacja

— Niestety, w ostatnim czasie w Polsce coraz silniejsze staje się lobby „jastrzębi wojny". Ludzi, którzy z jednej strony żywią niezdrową fascynację wszystkim, co jest związane z wojną, z prowadzeniem działań wojennych, a z drugiej strony przejawiają dosłownie zoologiczną rusofobię. To połączenie sprawia, że snują wizje konfliktu, który ich zdaniem prędzej czy później musi wybuchnąć. Nie ma jednak jasnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Przecież Polska nie ma żadnych sprzecznych interesów ani jakichś nierozwiązanych konfliktów z przeszłości, a te, które się odbywają, w dużej mierze mają charakter symboliczny. Dotyczą one to pomników, to gestów odnośnie Katynia bądź Smoleńska. Trudno to uznać za realne konflikty polityczne, które mogłyby doprowadzić do wybuchu wojny. Co nie zmienia faktu, że nie brakuje ludzi, którzy by chcieli takiego konfliktu. W moim odczuciu, ma to wymiar podobny, jak w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, jest to budowanie wspólnoty, bądź jedności narodowej w sposób skrajnie patologiczny i niezdrowy.

© Sputnik. Alexey Vovk Kijów-Warszawa: Brudna piana politycznej zupy

— Każde zwiększenie potencjału militarnego NATO musi się wiązać z symetryczną odpowiedzią Rosji. Nie ukrywajmy, przecież nie chodzi tutaj o zabezpieczanie wschodnich granic Unii Europejskiej, czy jakkolwiek by tego nie nazywać wschodniej flanki NATO. Tak naprawdę jest to kolejne przesuwanie instalacji militarnych USA w kierunku granic Rosji. Możemy się spodziewać tego, że zostaną w Kaliningradzie wzmocnione siły militarne, ale też, co moim zdaniem powinno szczególnie zmartwić Polaków, Rosja będzie jeszcze bardziej zdeterminowana, aby konflikt na Ukrainie rozstrzygnąć na swoją korzyść, w bardziej radykalny sposób, niż mogłoby to mieć miejsce, gdyby tych wojsk amerykańskich tutaj nie było. Wątpię, że Władimir Putin pozwoli na to, aby Amerykanie zainstalowali swoich żołnierzy tuż przy granicach Rosji i jednocześnie wciągnęli Ukrainę w strefę swoich wpływów.