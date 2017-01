Reakcja Witolda Waszczykowskiego na wyjaśnienia rosyjskiego MSZ

© Sputnik. Alexey Vitvitsky MSZ Rosji udzieliło oficjalnych wyjaśnień Ambasadzie Polski

Dziś na stronie Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie pojawił się komunikat z odpowiedzią rosyjskiego MSZ na notę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie ws. komentarzy Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, dotyczących katastrofy smoleńskiej.

Wyjaśnienia strony rosyjskiej nie zadowoliły ministra Waszczykowskiego, który na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli powiedział:

— Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z wyjaśnień ambasady rosyjskiej, dlatego że one nie tłumaczą tego wystąpienia prezydenta Putina, który inaczej (…) referował, odnosił się w inny sposób do tych zapisów (rozmów pilotów samolotu — PAP). My takich zapisów nie znaliśmy — powiedział Waszczykowski dziennikarzom w Brukseli. Słowa ministra cytuje PAP.