Bielan ostrzega: KOD to narzędzie Rosji!

Jak zawsze Rosja żywi się słabością Polski — i marzy o tym, by kształtować politykę w Warszawie. Tak twierdzi Adam Bielan, który był gościem programu "Rzecz o polityce" organizowanego przez redakcję portalu "Rzeczpospolitej".

— Destabilizacja państwa polskiego w momencie, kiedy wojska amerykańskie zmierzają do naszego kraju i w momencie, kiedy w Białym Domu następuje zmiana administracji, a wiemy, że ta nowa administracja nie musi na sto procent podtrzymać tej decyzji dotyczącej rotacyjności amerykańskiej, jest w oczywisty sposób na rękę Władimirowi Putinowi — powiedział wicemarszałek Senatu.

© Fotolia/ Grecaud Paul To wina Rosji

W dodatku, jak twierdzi Bielan, politycy opozycji, a w szczególności jej przywódcy, choć "nie mają takiej świadomości", są sterowani i nieświadomie odgrywają swoje role w scenariuszu, który miała napisać dla nich Moskwa. Weźmy takiego na przykład działaczy KOD: w sobotę podczas uroczystego powitania wojsk amerykańskich protestowali, po raz drugi okazując dezaprobatę USA (wcześniej nie podobał im się pomysł zlokalizowania bazy wojskowej w Redzikowie).

A potem Bielan skojarzył fakty: — Jeżeli dodamy do tego fakt, że pod Sejmem demonstrowała również otwarcie prorosyjska partia Zmiana, ona nie jest wprawdzie członkiem KOD-u, to widać wyraźnie, że na tym, co się dzieje w polskim parlamencie, próbują coś ugrać również agenci wpływu Rosji, politycy opozycji powinni z tego sobie zdawać sprawę.

© AP Photo/ Alik Keplicz Lider KOD - społecznik czy krętacz?

Bielan wysunął teorię, że Grzegorz Schetyna zdaje sobie sprawę z gierek, jakie prowadzi Rosja. Dlatego próbował im zapobiec, zawieszając protest w Sejmie. Co innego Komitet Obrony Demokracji: — To jest oczywiste, że w tego rodzaju organizacjach mogą się znaleźć osoby również podstawione, a Rosjanie są mistrzami tego rodzaju działań, jeżeli Rosja skutecznie w pewnym momencie była w stanie wpłynąć na kampanię, przebieg wyborów w USA […], jeżeli Rosja próbuje wpływać na przebieg wyborów we Francji czy w Niemczech, to w oczywisty sposób musimy się spodziewać również ingerencji rosyjskiej, jeśli chodzi o scenę polityczna polską.

Za wszystkim co złe, stoi Rosja — twierdzą politycy PiS. Jeszcze krok od zadeklarowania, że w związku z tym chcą stać się kolejnym amerykańskim stanem.

