Zmarł organizator Rajdu Katyńskiego

© AFP 2016/ Janek Skarzynski Na Sybir na motocyklach

Węgrzyn zmarł w Chicago po długiej walce z nowotworem. Miał 77 lat.

Dowiedziałem się (…), że w jakiejś szkole zrobiono test i 14 proc. uczniów powiedziało, że w Katyniu to Polacy zabijali Żydów. Wróciłem do Chicago, do przyjaciół, i zastanawiałem się, co tu zrobić. I przyszedł mi do głowy rajd motocyklowy. W Ameryce wiele takich jeździ, zwracają uwagę. I zorganizowałem taki upamiętniający zbrodnię katyńską w Polsce — opowiadał Węgrzyn w rozmowie z PAP o swojej misji.

Wielokrotnie relacjonował na łamach Sputnika przebieg rajdów, wypowiadał się na temat Nocnych Wilków, społeczności motocyklowej, stawiając na pozytywne stosunki polsko-rosyjskie w wymiarze ludzkim — mimo polityki.

