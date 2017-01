„Ucho Prezesa" słyszy wszystko

© REUTERS/ Kacper Pempel Polska: Znów nadejdzie Rok Siedemnasty

„Ucho Prezesa" jest tak zabawne, że rozśmieszyło nawet samego Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS przez polityków swojej partii,, przekazał twórcom, że serial bardzo mu się spodobał — z jednym zastrzeżeniem: w jednym z odcinków pojawiło się mleko dla kota Jarosława Kaczyńskiego. Prezes przypomniał, że każdy kociarz wie, iż dorosłe koty nie powinny pić mleka, bo to dla nich niezdrowe.

Ale poza tym odbiór kabaretowej produkcji jest bardzo dobry. Adam Bielan przyznał się, że dwa pierwsze odcinki obejrzał już w dniu premiery, zaś Jarosław Gowin stwierdził, że byłby zawiedziony, gdyby jego postać nie pojawiła się w serialu. Kiedy twórcy odpisali politykowi, że nadal szukają aktora, który mógłby go zagrać, Gowin zaproponował George'a Clooneya. Przynajmniej w tym wypadku politykom związanym z PiS nie zabrakło poczucia humoru.

Robert Górski, komik znany głównie z Kabaretu Moralnego Niepokoju, postanowił nakręcić miniserial satyryczny, którego akcja rozgrywa się w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Politycy obmyślają tam nowe strategie „dobrej zmiany". Główną postacią, która rządzi wszystkimi innymi, jest naturalnie Prezes.

23 stycznia miała miejsce premiera najnowszego odcinka pt. „Polska w ruinie". Trzy pierwsze odcinki miało rekordową oglądalność: prawie 15 mln odsłon. Robert Górski, twórca serialu, przyznał, że na początku próbował zainteresować TVP wykupieniem licencji, ale spotkał się z odmową. Jednak przełom nadszedł wraz z odcinkiem numer 3. Górski zdradził, że pracownicy TVP, zachęceni pozytywnym odbiorem wśród polityków PiS, wrócili do tematu. Póki co nie wiemy nic o tym, aby można było serial Górskiego zobaczyć w ramówce. Producent Wojciech Orszulak sugeruje, że TVP chce wykorzystać pomysł i nakręcić wszystko „po swojemu".

Póki co „Ucho Prezesa" można oglądać na YouTube. W najnowszym, czwartym odcinku bawią szczególnie dwie sceny. Pierwsza, gdy Pani Basia, kierowniczka sekretariatu, pyta Prezesa: „Co pan taki blady? Na kota pan nadepnął?". Kaczyński zaś odpowiada: „Chciałbym. Przynajmniej wiedziałbym, na czym stoję". Druga najzabawniejsza scena ma miejsce kiedy Prezesa odwiedza w jego siedzibie prezydent Duda. Sekretarka pyta: `„Umówiony pan był?", na co prezydent: „Tak, umówiony, że podpisuję wszystko, co mi przyślą!".