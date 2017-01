Braterstwo Polsko-Rosyjskie wychodzi poza granice Polski

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Zlot Braterstwa Polsko-Rosyjskiego w byłej bazie wojsk radzieckich

Są to słowa Piotra Radtke, człowieka, który swoim entuzjazmem zaraził wielu ludzi i wspólnie utworzyli Braterstwo Polsko-Rosyjskie.

Początkowo była to grupa na Facebooku. Rzecz jasna, łatwo jest postawić „like" i wyrazić werbalne poparcie. O wiele więcej odwagi wymaga w obecnej sytuacji w Polsce wyjście na ulicę z ulotkami propagującymi przyjaźń z Rosją, krajem, z którego polska propaganda zrobiła wroga numer jeden.

Na tym tle zarejestrowanie 05.01.2017 roku Stowarzyszenia o nazwie „Braterstwo Polsko-Rosyjskie" jest niesamowitym sukcesem. Korespondentka radia Sputnik rozmawiała o tym z Piotrem Radtke.

— Jeszcze niedawno Gazeta Wyborcza pisała o Braterstwie Polsko-Rosyjskim jako o nieformalnej grupie na Facebooku, a teraz możemy pogratulować Panu zmiany statusu organizacji!

— Tak, bardzo dużo głosów było, że co to za jakieś braterstwo polsko-rosyjskie, że działam nieformalnie itd. Z tego względu postanowiłem zarejestrować tę organizację. Zebrałem ludzi, o tych samych poglądach, co ja, którzy są zwolennikami przyjaźni polsko-rosyjskiej. Odbyło się spotkanie założycielskie, podpisaliśmy wszystkie dokumenty. Udałem się do starostwa. Przyznam się szczerze, że miałem obawy, że będę miał problemy z tą rejestracją. Ale spotkało mnie bardzo miłe zaskoczenie. Pan starosta w ciągu dwóch dni, co jest precedensem, zarejestrował stowarzyszenie. Organizacja posiada konto bankowe, nadany numer REGON i NIP, w tym zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

W ciągu trzech dni staliśmy się absolutnie formalną organizacją. Możemy działać zgodnie z prawem.

Jesteśmy obecni na Facebooku i mamy stronę w internecie Dla nas jest to bardzo ważne, że możemy otwarcie działać, otwarcie wychodzić do ludzi.

- Czytałam, że macie zasięg nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy.

— Nie jestem w stanie sam ogarnąć działalności Braterstwa, bo zasięg jest bardzo duży. Jeszcze przed zarejestrowaniem stowarzyszenia była zorganizowana ogólnopolska akcja walki z rusofobią. Do tego potrzebowałem wielu ludzi i koordynatorów.

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy się do mnie przyłączyli. Na razie jest siedmiu pomocników na siedem województw i wielu wolontariuszy. Bezpośrednio przez grupy społecznościowe nawiązałem również kontakt z ludźmi, którzy mieszkają za granicą, są Polakami albo też Rosjanami z pochodzenia, i popierają nasze idee.Na razie mamy koordynatorów w Niemczech, Norwegii, Anglii i we Włoszech, – to ludzie przyjaźnie nastawieni do Federacji Rosyjskiej, przeciwstawiający się stałej propagandzie wrogości. W wyniku tego przyjaźń polsko-rosyjską możemy propagować nie tylko w granicach naszego kraju, lecz także poza granicami. To bardzo ważne dla naszej działalności.

— Jakie cele stawia sobie organizacja? Jak zamierzacie je realizować?

— Głównym celem naszej organizacji jest propagowanie przyjaźni polsko-rosyjskiej i przeciwdziałanie rusofobii. W Polsce od 1989 roku stopniowo zaczęły się rozwijać antyrosyjskie nastroje i obecnie rusofobia osiągnęła swoje apogeum.

Na terenie całego kraju kolportujemy ulotki mające charakter pacyfistyczny. Nawołujemy w nich do zaprzestania zakłamanej propagandy szerzonej przez polskie media i polityków obozu rządzącego. Poszło już ponad 30 tysięcy ulotek. Zostały rozdane nie tylko w Polsce, lecz też poza granicami. Drukujemy następne.

Kolejnym etapem naszej działalności będą spotkania przede wszystkim z młodzieżą. Chcemy młodzież uświadamiać, jak wyglądała walka na szlaku bojowym od Lenino do Berlina. W szkołach się o tym teraz nie mówi, a przecież dzieci powinny wiedzieć, jaką mamy prawdziwą historię, a nie tylko tę nową, prozachodnią, okrojoną z prawdy.

Zamierzamy organizować zloty Braterstwa Polsko-Rosyjskiego. Pierwszy już się odbył w ubiegłym roku. Było to wspaniałe spotkanie, gdzie gadaliśmy o Rosji i dobrych stosunkach z tym krajem. Co prawda wówczas „Gazeta Wyborcza" zrobiła z nas agentów Kremla… Zamierzamy też opiekować się miejscami upamiętniającymi polsko-radzieckie braterstwo broni.

— Skąd taki pomysł walczyć o przyjaźń polsko-rosyjską?

— Głównym inspiratorem był śp. mój tata, który przesłużył w wojsku prawie 30 lat. Ja przejąłem po nim tę tradycję, podobnie jak ojciec po swoim ojcu. Mój tata wychowywał mnie w głębokim poczuciu patriotyzmu i w szacunku do Rosji. Dlaczego? Mój ojciec jako chłopiec był ranny. Zaraz po wojnie pocisk moździerzowy wybuchł i poważnie go ranił. Gdyby nie lekarze Armii Radzieckiej, on by nie przeżył. Potem został żołnierzem zawodowym. Jeździł na szkolenia do Związku Radzieckiego. Służył wiernie ojczyźnie i miał szacunek do Rosji.

I nie wiem, dlaczego dzisiaj w naszym kraju chce się to zniszczyć. Teraz mówi się w mediach, że ci ludzie, którzy służyli w tamtych czasach są źli, bo służyli w zbrodniczym systemie. Nie chcę nawet wymieniać wszystkich tych krzywdzących określeń. Ja się z tym nie zgadzam. Zostałem tak wychowany — w głębokim szacunku dla obojga narodów i będą kontynuował to, co wpoił mi ojciec.

