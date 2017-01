MSZ Polski ujawnia notatkę z 2008 r. ws. zwrotu ku polityce prorosyjskiej

Notatkę z 4 marca 2008 roku podpisał ówczesny dyrektor Departamentu Wschodniego MSZ Jarosław Bratkiewicz. Miały do niej dostęp jedynie cztery osoby, m.in. sprawujący wtedy urząd ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

— Ta notatka była początkiem porzucania polityki proukraińskiej na rzecz polityki prorosyjskiej. Autorzy nie mieli złudzeń co do sukcesu, ale uznali, że prorosyjskość będzie pewnego rodzaju instrumentem, sztuczką do użycia wobec Zachodu, chciano w ten sposób uzyskać większą renomę na Zachodzie – powiedział obecny szef MSZ Polski Witold Waszczykowski. — Ukrainie nie zaproponowano ścieżki integracji z Unią tylko quasi-instytucjonalne powiązania z Zachodem, atrapę integracji – dodał.

Jak podkreślono w notatce, w Polsce zakorzenił się stereotyp, że Rosja jest odwiecznym wrogiem kraju. Zdaniem autorów dokumentu „samemu Zachodowi, w szczególności Zachodniej Europie, Rosja jawi się jako istotny sojusznik w konfrontacji z poważnymi problemami płynącymi z Południa, zwłaszcza z islamskim radykalizmem i terroryzmem, a także jako zasobny rezerwuar surowcowy, który w istotnej mierze mógłby wesprzeć ekonomicznie świat zachodni”.

— Abstrahując już od ogromnych interesów ekonomicznych Polski w Rosji — które niesprowadzalne są do problematyki energetycznej, jakkolwiek oczywiście odgrywa ona istotną rolę w relacjach polsko-rosyjskich i rosyjsko-unijnych — oraz od wzajemnego zainteresowania kulturalno-intelektualnego, należy zwrócić uwagę, że ożywiony dialog z Rosją stanowi samorzutną wartość polityczną dla Polski – napisano w notatce. — Im więcej wiemy o Rosji i im wiarygodniej potrafimy ją ocenić, tym bardziej możemy wpływać na wspólną politykę UE i całego Zachodu wobec Rosji i całego obszaru poradzieckiego, w tym Ukrainy – oceniono.

Odnośnie relacji z Ukrainą, autorzy dokumentu podkreślają, że Warszawa „za bardzo poddała się taktyce” ukraińskich elit. — Należy zatem podjąć aktywność na rzecz +odczarowania+ takiego +patriotycznie poprawnego+ angażowania się na rzecz Ukrainy, zastępując go pragmatycznym i —gdy trzeba — przyjaźnie krytycznym podejściem do tego kraju, realistycznie uwzględniającym możliwości i szanse tego kraju w zakresie zacieśniania więzi z instytucjami świata zachodniego — podkreślono. I dalej: „Należy poważnie liczyć się z ewentualnością, że w dłuższej perspektywie Ukraina może pozostawać poza tymi instytucjami, zwłaszcza nie uzyskać członkostwa w UE”.

9 listopada ubiegłego roku na ceremonii przyjęcia listów uwierzytelniających od ambasadorów prezydent Rosji Władimir Putin, zwracając się do nowego ambasadora Polski, powiedział, że stosunki między obu krajami trudno nazwać zadowalającymi, ale Moskwa jest gotowa normalizować sytuację.

Z kolei Waszczykowski wysunął szereg warunków, po których spełnieniu jest to dopiero możliwe. M.in. Moskwa powinna zwrócić wrak samolotu Tu-154M prezydenta Lecha Kaczyńskiego i znieść embargo żywnościowe.