Do kogo należy Lwów?

Wczoraj ukraińskie media, powołując się na polską policję, poinformowały o sobotnim incydencie w Rzeszowie.

Jak poinformowała wcześniej rzeszowska policja, w miniony weekend w nocy z soboty na niedzielę w Rzeszowie grupa młodych ludzi zaczepiła 3 ukraińskich studentów. Młodzi ludzie zapytali studentów o pochodzenie oraz o przynależność Lwowa a następnie nazwali ich banderowcami i pobili. Ukraińcy nie doznali poważnych obrażeń; o sprawie policję poinformowała administracja akademika, w którym mieszkają studenci.

Policja zatrzymała 5 młodych mieszkańców Rzeszowa w wieku od 18 do 20 lat, którzy przyznali się do winy. Usłyszeli zarzut pobicia na tle narodowościowym, za co grozi do 5 lat więzienia.

Ukraiński konsul w Polsce bada sytuację związaną z napadem na ukraińskich studentów.

„Nasz konsul bada tę kwestię. Teraz nie mogę Państwu powiedzieć o rezzultatach, lecz konsul zajmuje się tym tematem, kwestia jest sprawdzana i w razie uzyskania pierwszych danych o motywach, uzasadnieniu i okolicznościach Państwo zostaną poinformowani" — cytuje słowa Kirilicza ukraińska agencja UNN.