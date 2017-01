W Gnieźnie skradziono tablicę pamiątkową, upamiętniającą czerwonoarmistów

„Przestępcy wyczekali na dogodny moment, by dokonać świętokradczej kradzieży. 21 stycznia w Gnieźnie tradycyjnie już odbywały się obchody Dnia wyzwolenia miasta spod okupacji hiterowskiej. Okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, jednak już teraz można powiedzieć, że chodzi o niezaprzeczalny fakt braku szacunku wobec historii naszej wspólnej walki przeciwko faszyzmowi. Oprócz tego wspomniana tablica znajduje się na ustalonej na szczeblu dwustronnym liście miejsc pamięci rosyjskich (radzieckich) obrońców ojczyzny, którzy polegli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponownie doszło więc do naruszenia rosyjsko-polskich umów międzyrządowych, które zobowiązują, by w należyty sposób dbać o obiekty memorialne, a jeśli zachodzi taka potrzeba — to chronić je, również przed wandalizmem" — czytamy w komentarzu rosyjskiego MSZ.

Jak podkreślono w MSZ Federacji Rosyjskiej, powtarzające się regularnie incydenty tego typu są bezpośrednim wynikiem pobłażliwości ze strony polskiej administracji, uprawianej przez nią polityki likwidacji „zbędnych" pomników, upamiętniających wkład Armii Czerwonej w wyzwolenie kraju.

„Wzywamy władze Polski, by w końcu przypomiały sobie o swoich międzynarodowych zobowiązaniach prawnych, jak wypada to zrobić cywilizowanemu państwu, które jest członkiem społeczności międzynarodowej" — podsumowano w MSZ Rosji.