PGZ i DCNS podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji programów morskich

Zgodnie z oświadczeniem polskiego koncernu, celem dokumentu jest wyznaczenie ram współpracy, między innymi przy realizacji polskich projektów „Orka" (zakłada pozyskanie przez Polskę nowych okrętów podwodnych), „Miecznik" (nabycie nowych okrętów ochrony wybrzeża) oraz „Czapla" (nowe okręty patrolowe).

W porozumieniu PGZ i spółki DCNS wyraziły chęć nawiązania współpracy w realizacji projektów.

„Na podstawie dokumentu PGZ S.A. i DCNS wypracują ramy kooperacji przy realizacji projektów zawartych w programie operacyjnym „Zwalczanie zagrożeń na morzu", ujętym w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP" — głosi komunikat polskiego koncernu.

Porozumienie o współpracy zakłada transfer technologii do polskich spółek stoczniowych skonsolidowanych w Grupie PGZ, włączenie szeregu spółek w realizację zamówień, związanych z projektami „Miecznik" i „Czapla", a także gwarantuje udział polskiego przemysłu stoczniowego w realizacji projektu „Orka".

"Podpisane porozumienie gwarantuje Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz stoczniom, które należą do PGZ i tworzą jedną z największych grup stoczniowych w Europie, możliwość współpracy przy budowie okrętów podwodnych w Polsce. To porozumienie stanowi potwierdzenie, że wiodące firmy zajmujące się produkcją okrętów, upatrują w polskich stoczniach istotnego partnera do kooperacji. To demonstruje, że polski przemysł obronny i stoczniowy jest bardzo ważnym partnerem dla wszystkich liczących się podmiotów branży stoczniowej" — powiedział Prezes Zarządu PGZ S.A. Arkadiusz Siwko, którego cytują polskie media.