Polska prosi Ukrainę o wyjaśnienie ws. zakazu wjazdu dla prezydenta Przemyśla

Szef resortu Witold Waszczykowski przeprowadził w środę negocjacje telefoniczne z Ministrem Spraw Zagranicznych Ukrainy Pawłem Klimkinem, w trakcie których strony rozmawiały nt. incydentów profanacji polskich cmentarzy i pomników na terytorium Ukrainy.

„Polski rząd prosi również o jak najszybsze wyjaśnienie sprawy prezydenta Przemyśla, który otrzymał zakaz wjazdu na Ukrainę" — głosi komunikat MSZ na oficjalnej stronie resortu w Twitterze.

Wcześniej informowano, że Choma nie mógł wjechać do kraju na przejściu granicznym Medyka-Szeginie. Prezydent Przemyśla jechał na Ukrainę, by wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowo- noworocznym w Konsulacie RP we Lwowie. Jak poinformowano w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zakaz wjazdu został wydany na okres pięciu lat, ponieważ „ jego (prezydenta Chomy — red.) działania szkodziły Ukrainie".

Sam Choma nie potrafił wyjaśnić przyczyn tego zakazu. Powiedział, że dowiedział się o tej decyzji od służb granicznych, które go zatrzymały. Później w SBU wytłumaczono wydanie zakazu wjazdu tym, że Choma rzekomo podsyca wrogość na tle etnicznym i narodowym.

Wcześniej prezydent Przemyśla Robert Choma wziął udział w Marszu Orląt Przemyskich i Lwowskich w swoim mieście, w trakcie którego wykrzykiwano antyukraińskie hasła przed budynkiem Ukraińskiego Domu Ludowego. Sam Choma powiedział później, że nie słyszał na marszu podobnych haseł.