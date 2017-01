W Polsce odpowiedziano na oświadczenie Gazpromu o ryzyku tranzytowym

© Sputnik. Mikhail Markiv Poroszenko oskarżył Rosję o dążenie do podziału UE

W środę wiceprzewodniczący Gazpromu Aleksander Miedwiediew oświadczył, że według jego informacji, Polska nie zamierza przedłużać kontraktu na tranzyt gazu po 2022 roku, co stanowi ryzyko w dostawach gazu do Europy, między innymi do Niemiec. Jednocześnie Miedwiediew zauważył, że Gazprom nie ma w planach redukcji lub zatrzymania tranzytu przez Polskę.

„Polska nie widzi podstaw dla pytań Gazpromu o porozumienie o tranzycie gazu. Nie ma podstaw dla takiego rodzaju oświadczeń” – cytuje słowa Tchórzewskiego agencja Bloomberg.

Wcześniej Miedwiediew powiedział, że Gazprom zaproponował Polsce podpisanie nowego kontraktu na tranzyt gazu na 25-30 lat, jednak odpowiedzi nie otrzymał.